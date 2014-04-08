9.56 مليون برميل يومياً إنتاج نفط السعودية في مارس

قال مصدر مطلع بقطاع النفط اليوم الثلاثاء إن السعودية- أكبر بلد مصدر للنفط في العالم- أنتجت 9.566 مليون برميل يوميا من الخام في مارس، انخفاضا من 9.849 مليون برميل يومياً في فبراير.

وقد لا يتطابق حجم الإمدادات مع الإنتاج بناء على حركة السحب من المخزون أو زيادته.

وقال المصدر "السبب هو أن المشترين في شتى أنحاء العالم سيقومون بأعمال صيانة للمصافي في الربع الثاني.. صيانة عادية".

ولم يتسن له الإفصاح عن حجم ما ستنتجه السعودية بعد ذلك.

كان مسح لرويترز أظهر الأسبوع الماضي تراجع إنتاج منظمة أوبك من النفط في مارس إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر بفعل انتكاسة في تعافي الإنتاج العراقي وحالات تعطل أدت إلى انخفاض الإنتاج في دول إفريقية.

وتراجعت صادرات النفط من جنوب العراق في مارس إلى 2.424 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وفي الشهر السابق بلغ متوسط صادرات الجنوب - حيث معظم إنتاج العراق وصادراته 2.507 مليون برميل يوميا.

ومن المرجح أن تزيد الصادرات الشهر المقبل بعد أن بدأت لوك أويل الروسية الإنتاج بأحد أضخم حقول النفط غير المستغلة في العالم.

وفي ليبيا بدأ مرفأ الزويتينة النفطي العمل وتحميل الناقلات أمس الاثنين بعد أن توصلت الحكومة إلى اتفاق مع مسلحين لإعادة فتح أربعة موانئ يحتلونها منذ الصيف الماضي.