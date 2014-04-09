أزمة النفط الليبي.. استعادة ميناء والتفاوض على آخر

قال متحدث باسم حرس المنشآت النفطية الليبي إن الحرس تسلم السيطرة الكاملة على مرسى الحريقة في شرق البلاد اليوم الأربعاء، لكن المسلحين لم يسلموا ميناء الزويتينة بعد.

وقال المتحدث "تسلم حرس المنشآت السيطرة على الميناء اليوم.. تم حل مشكلة أجور العمال. أكدوا أن الحريقة جاهز لبدء التحميل".

ويسمح اتفاق أبرم مطلع الأسبوع لفتح الميناءين بإسدال الستار على أزمة استمرت تسعة أشهر عندما قام مسلحون بقيادة إبراهيم الجضران يطالبون بالحكم الذاتي لشرق البلاد بالسيطرة على مرافئ تصدير النفط الرئيسية.

ومازال ميناء الزويتينة تحت سيطرة بعض أتباع الجضران وهم أنفسهم أعضاء سابقون بحرس المنشآت النفطية، لكن القائد الجديد للحرس في طريقه إلى الميناء لتسلمه.