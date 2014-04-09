النفط الأميركي فوق 102 دولار مع هبوط مخزونات البنزين

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا اليوم الأربعاء، بعد أن قفزت أكثر من اثنين بالمائة في الجلسة السابقة لكنها لا تزال مدعومة بهبوط المخزونات الأميركية للبنزين والتوترات بشأن أوكرانيا.

وبحلول الساعة 00:20 بتوقيت جرينتش في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 0.24 دولار إلى 102.32 دولار للبرميل بعد صعوده 2.12 دولار إلى 102.56 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت خمسة سنتات إلى 107.62 دولار للبرميل بعد صعوده 1.85 دولار إلى 107.67 دولار عند التسوية يوم الثلاثاء.

وأظهر التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأميركي أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام زادت 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل، مقارنة مع تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل. وهبطت مخزونات البنزين 3.6 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 700 ألف برميل.