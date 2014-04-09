عُمان تعتزم إنشاء محطة محلية لمعالجة الغاز

قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز العمانية، يوسف العجيلي، إن الشركة تعتزم بناء مجمع لمعالجة وتصدير غاز البترول المسال في ميناء صلالة.

وأضاف العجيلي أن تكلفة المجمع ستبلغ نحو 500 مليون دولار. وقد ينتج المجمع ما يصل إلى 800 طن من غاز البترول المسال يومياً - خاصة البروبان والبوتان - على أن تستهلك معظم هذه الكمية في السلطنة.

وقال العجيلي لرويترز: "تركيزنا الرئيسي ينصبّ على السوق المحلية والمستخدمين النهائيين وتشجيع الصناعات الجديدة"، مضيفاً "لدينا أيضاً خيار تصدير الفائض إن وجد".

وأشار إلى أنه يتوقع الانتهاء من مرحلة تصميم المشروع بحلول أوائل 2015 على أن يبدأ تشغيل المحطة بحلول 2018.

وقال إن من المتوقع أن تسهم بنوك محلية وعالمية بنسبة 60% من تمويل المشروع، بينما ستقدم الحكومة العمانية باقي التمويل.

وتدير شركة الغاز العمانية المملوكة للدولة شبكة الغاز في السلطنة وستستغل المنشأة الجديدة في استخراج البروبان والبوتان ومكثفات الغاز من تدفقات الغاز التي تضخ عبر الشبكة الموجودة في جنوب البلاد.

ورغم أن الشركة تترك الباب مفتوحاً أمام خيار تصدير أي وقود فائض إلا أن تعطش السلطنة الشديد للطاقة بما في ذلك قطاع البتروكيماويات المتنامي الذي يستهلك الكثير من غاز البترول المسال سيقيد الصادرات على الأرجح.