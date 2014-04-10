تراجع واردات الصين من النفط لأدنى مستوى بـ5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس تراجع واردات الصين من النفط الخام في مارس إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، لتنزل عن ستة ملايين برميل يوميا بعد زيادة في الشحنات الواردة على مدى ثلاثة أشهر وارتفاع مخزونات منتجات الوقود.

وزادت واردات الخام 2% مقارنة بها قبل عام مع بدء سريان عقود طويلة الأمد بين شركات النفط الوطنية وموردين مثل العراق وروسيا لتغذية مصافي تكرير جديدة دخلت الخدمة في يناير.

وبحسب الإدارة العامة للجمارك فقد اشترى أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم 23.52 مليون طن بما يعادل 5.54 مليون برميل يوميا من النفط في مارس بانخفاض 7.8% على أساس يومي من 6.01 مليون برميل يوميا في فبراير.

وظلت واردات الصين من الخام فوق 6 ملايين برميل يوميا على مدى الفترة من ديسمبر إلى فبراير وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا عندما بلغت 6.63 مليون برميل يوميا في يناير. لكن مخزونات المنتجات النفطية زادت في الفترة ذاتها مما يشير إلى طلب ضعيف.

وكتب سي جين تشنغ المحلل لدى باركليز في تقرير الأسبوع الماضي "رغم تعافي الطلب في فبراير فقد جاء الطلب على المنتجات في الصين أضعف من المتوقع مع ارتفاع المخزونات."

وقال "نتوقع تحسنا في الأشهر المقبلة لكن الطلب الصيني قد يواجه ظروفاً معاكسة جراء عدم التيقن بخصوص النمو."

وتراجعت صادرات الصين على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي في مارس وانحسر النمو الإجمالي للواردات بشكل حاد، مما أجج بواعث القلق من أداء ضعيف للقطاع الصناعي ونمو متباطئ بثاني أكبر اقتصاد في العالم.