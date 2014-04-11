تراجع النفط الأميركي بسبب تعافي الخام الليبي

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا اليوم الجمعة تحت ضغط من بيانات اقتصادية أكثر ضعفاً من الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم واحتمالات تعافي صادرات الخام من ليبيا.

وانخفض سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 0.17 دولار إلى 103.23 دولار للبرميل بعد هبوطه 20 سنتاً إلى 103.40 دولار عند التسوية الجلسة السابقة.

وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 13 سنتاً إلى 107.33 دولار للبرميل بعد نزوله 0.52 دولار إلى 107.46 دولار عند التسوية الخميس.

وسجلت الصادرات الصينية هبوطاً غير متوقع في مارس للشهر الثاني على التوالي وتراجعت الواردات بشكل حاد وهو ما يزيد التوقعات لضعف قطاع التصنيع وتباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وانخفضت واردات الصين من النفط الخام إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر لكنها سجلت زيادة قدرها 2% عن مستواها قبل عام.

ومن ناحية أخرى اتخذت ليبيا خطوة أخرى نحو زيادة صادراتها النفطية مع رفع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في مرسى الحريقة بشرق البلاد والذي كان أغلق تسعة أشهر أثناء نزاع بين الحكومة وجماعات متمردة لكن القوة القاهرة تبقى نافذة في الزويتينة الميناء الآخر الذي أعيد فتحه في الآونة الأخيرة.