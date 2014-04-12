أزمة الغاز الروسي.. أوكرانيا تتوقف عن دفع الأموال

نقل عن أندريه كوبوليف، الرئيس التنفيذي لشركة نفتوجاس التابعة للدولة في أوكرانيا، قوله اليوم السبت إن الشركة علقت مدفوعات الغاز لروسيا لحين انتهاء محادثات التسعير.

ورفعت روسيا التي أغضبت القوى الغربية بضم شبه جزيرة القرم الشهر الماضي سعر الغاز الذي تبيعه لكييف، وقالت موسكو إن كييف مدينة بمبلغ 2.2 مليار دولار عن إمدادات الغاز، وإنها لم تسدد المبالغ المستحقة في موعدها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري رفعت جازبروم عملاق قطاع الغاز في روسيا سعر الغاز إلى 485 دولارا لكل ألف متر مكعب من268 دولارا في الربع الأول وقالت إن كييف لم يعد لها الحق في التمتع بالخصومات السابقة.

وصرح كوبوليف في مقابلة مع صحيفة زيركالو نيدلي الأسبوعية "ترتبط مشكلة السداد ارتباطا مباشرا ببقاء سعر الغاز عند مستواه في الربع الأول" في إشارة إلى سعر 268 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وتابع "لا نرى سببا لتعديل السعر. نرى أن السعر حول 500 دولار غير متناسب مع السوق وغير مبرر وغير مقبول. بالتالي علقنا المدفوعات خلال فترة التفاوض على السعر."

وتحصل كييف على نصف احتياجاتها من الغاز من موسكو، ويضخ جزءا كبيرا من الغاز الذي تحصل عليه أوروبا من روسيا عبر أراضي أوكرانيا.