الإمارات تجدد التزامها برفع إنتاجها من النفط

جدد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، التزام بلاده برفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى نحو 5ر3 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017.

وقال الوزير بتصريح على هامش القمة العالمية للنفط في دورتها 15 والتي شهدتها أمس باريس إن قرار رفع الطاقة الإنتاجية جاء كرد عملي على زيادة النمو العالمي وارتفاع النمو الديمغرافي مع ما ترتب عن ذلك من زيادة الطلب على الطاقة.

وأضاف "أن دولة الإمارات متجهة إلى سياسة رفع الطاقة الإنتاجية إلى مستوى 5ر3 مليون برميل يوميا ودورنا نحن هو توازن السوق لذلك نتابع الأسواق وننظر إليها بشكل يومي خاصة كمية الطلب على النفط والطلبات المستقبلية بالتنسيق مع الإخوة في أوبك وأيضا بالتنسيق مع دول الخليج المجاورة لنا".

وأثنى سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.. مؤكدا حرص الإمارات على دعم خطط واستراتيجيات المنظمة النفطية الدولية في هذا المجال.

وبحسب المزروعي تنتج أوبك ما يقرب من 30 مليون برميل من النفط يوميا أو أعلى بقليل وهذا يشكل نحو 30% من الإنتاج العالمي، ولذلك نحن ملتزمون في أوبك بهذا الرقم ولن تحدث هناك أي مشكلة في الإنتاج مستقبلا وإن طلب منا هذا الرقم أو أكثر بعض الشيء فلن نتردد.

وذكّر سهيل المزروعي القمة العالمية للنفط بباريس بزيادة قدرات تكاليف إنتاج النفط الجديد والذي ساعد استقرار الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل على القمة العالمية للنفط تطويره وقال إن تكلفة إنتاج النفط التقليدي مع أنها ارتفعت لكنها ما زالت أقل بكثير من تكلفة إنتاج النفط الصخري.

وأشار إلى إطلاق الإمارات أكبر مشاريع للطاقة الشمسية المركزة العاملة على مستوى العالم والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك على مساحة تعادل 300 ملعب لكرة القدم باستخدام 258 ألف مرآة.