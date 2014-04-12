النفط الأميركي يقترب من أعلى مستوى له في 6 أسابيع

صعدت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي اليوم الجمعة، مقتربة من أعلى مستوياتها في ستة أسابيع مدعومة بزيادة في الطلب على البنزين وتقرير إيجابي لثقة المستهلكين، لكن المكاسب قيدتها مبيعات لجني الأرباح وتوقعات بتراجع الطلب على الخام.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2014 مع توقع وصول المزيد من الإمدادات الليبية الى الأسواق الأسبوع القادم، وهو ما دفع أسعار خام القياس الدولي مزيح برنت للتراجع.

وسارت أسعار الخام الأميركي بالتوازي مع أسعار البنزين الأميركي التي قفزت أوائل الجلسة بفعل بيانات حكومية صدرت في منتصف الأسبوع تظهر انخفاضا كبيرا في مخزونات وقود السيارات، مما يشير الى طلب قوي قبل بداية موسم القيادة الصيفي.

ولقي خام القياس الأميركي دعما أيضا من بيانات تظهر ارتفاع ثقة المستهلكين الأميركيين في أبريل/نيسان الى أعلى مستوى في تسعة أشهر ودفعت الفارق بين أسعار النفط الأميركي وأسعار برنت الى أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول.

وصعدت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم مايو/أيار أثناء الجلسة 1.04 دولار الى 104.44 دولار للبرميل قبل أن تتراجع عن معظم مكاسبها لتسجل عند التسوية 103.74 دولار للبرميل مرتفعة 34 سنتا أو ما يعادل 0.33 بالمئة. وتنهي عقود النفط الأميركي الأسبوع على مكاسب تبلغ حوالي 2.5 بالمئة.

وقفزت أسعار البنزين الأميركي الممتاز أثناء الجلسة 3.35 سنت الى 3.03881 دولار للجالون لكنها تخلت عن معظم المكاسب لتغلق مرتفعة 0.65 سنت عند 3.0144 للجالون.

وتراجعت عقود برنت 13 سنتا أو 0.12 بالمئة لتسجل عند التسوية 107.33 دولار للبرميل لكنها تنهي الأسبوع مرتفعة 0.5 بالمئة.

وضاق الفارق بين أسعار عقود برنت وعقود الخام الأميركي الى 3.26 دولار أثناء الجلسة وبلغ عند التسوية 3.56 دولار وهو الأضيق منذ 19 سبتمبر/أيلول.