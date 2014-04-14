الطلب العالمي على النفط يصل إلى 93 مليون برميل

قال مدير أسواق الطاقة والأمن في الوكالة الدولية للطاقة كيسوكي ساداموري "إن الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 سيصل إلى 92.7 مليون برميل يومياً تبلغ حصة الشرق الأوسط منها8.1 مليون برميل ".

وأوضح ساداموري في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة الأولى لمؤتمر ومعرض الكويت الثالث للنفط والغاز اليوم أن الصين ستصبح أكبر مستهلك للنفط في العالم بحلول عام 2030 في حين سيتراجع استهلاك دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويتركز الطلب على الطاقة في قطاع النقل ويرتفع استهلاك الديزل بواقع 5.5 مليون برميل يومياً.

وبيّن أن إنتاج النفط الخفيف في الولايات المتحدة الأميركية وإنتاج النفط من المياه العميقة في البرازيل سيتصاعد حتى منتصف عشرينيات القرن الجاري في حين أن تراجع واردات الولايات المتحدة الأميركية بسبب اكتفائها الذاتي وتراجع الاستهلاك في أوروبا سيؤدي إلى ضعف الطلب وتوجه منتجي الشرق الأوسط بصورة متزايدة إلى آسيا.