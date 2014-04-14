مسؤول: تقديرات وكالة الطاقة لصادرات نفط إيران خاطئة

قال علي ماجدي نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارة اليوم الاثنين إن صادرات إيران من النفط بلغت نحو مليون برميل يوميا في فبراير ومارس، نافيا بذلك تقديرات لوكالة الطاقة الدولية بأن الصادرات سجلت حوالي1.65 مليون برميل يوميا في فبراير.

وبموجب اتفاق مرحلي جرى توقيعه في نوفمبر ودخل حيز التنفيذ منذ 20 يناير بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى يفترض ألا تزيد صادرات إيران عن مليون برميل يوميا في المتوسط حتى20 يوليو.

وفي أحدث تقرير شهري لوكالة الطاقة الدولية عدلت الوكالة تقديراتها لصادرات إيران من الخام في فبراير بزيادة قدرها 240 ألف برميل يوميا إلى 1.65 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2012.

وقال ماجدي عن تقديرات وكالة الطاقة "لا أعتقد ذلك" مضيفا أن صادرات إيران استقرت بوجه عام عند حوالي مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأخيرة.