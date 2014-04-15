انخفاض واردات كوريا من نفط إيران 50.6% في مارس

أظهرت بيانات أولية من إدارة الجمارك في كوريا الجنوبية أن كوريا استوردت 274808 أطنان من النفط الخام الإيراني في مارس/آذار بانخفاض قدره 50.6 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام. ويعادل ذلك مليوني برميل وفقا لحسابات رويترز.

واستوردت كوريا الجنوبية خامس أكبر مشتر للنفط في العالم 10.2 مليون طن من الخام إجمالا الشهر الماضي مقارنة مع 9.9 مليون طن قبل عام بحسب البيانات.

وستنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة في وقت لاحق من الشهر الحالي البيانات النهائية بخصوص واردات البلاد من النفط الخام في مارس.

