واردات الهند من النفط الإيراني تنخفض إلى "الخُمس"

شهدت واردات الهند هبوطاً من النفط الخام الإيراني بنحو الخمس في السنة المالية التي انتهت في مارس رغم زيادة الشحنات في الأشهر الأخيرة بعد صفقة تخفيف العقوبات على طهران.

وخفف اتفاق جنيف بين إيران وست قوى عالمية في نوفمبر/تشرين الثاني ينفذ لمدة ستة أشهر اعتبارا من 20 من يناير بعض القيود على تجارة طهران النفطية مقابل تقليص برنامجها النووي.

واستوردت الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين نحو 358 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني في الربع الأول من العام بزيادة قدرها 43% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات عن وصول السفن من مصادر تجارية.

ورغم زيادة المشتريات في الربع الأول فإن واردات الهند من النفط الإيراني في عام حتى 31 من مارس هبطت 16.5% إلى 222 ألف برميل يوميا.

واضطرت الهند ومشترون آخرون للنفط الإيراني من بينهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية إلى خفض وارداتهم النفطية من طهران بعد تشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية في عام 2012.

