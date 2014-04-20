سابك: النمو بالسوق المحلية أصبح صعباً بسبب نقص الغاز

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأحد، إن نمو الشركة في السوق المحلية أصبح صعباً للغاية بسبب نقص الغاز الطبيعي.

وكان محمد الماضي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب إعلان سابك عن نتائج الربع الأول التي أظهرت هبوط صافي أرباحها 1.8%، عن مستواه قبل عام، نظرا لأن تراجع أسعار المنتجات بدد أثر ارتفاع الإنتاج والمبيعات.

وقال الماضي "نقص الغاز وتنافس قطاعات كثيرة عليه جعل النمو المحلي صعبا للغاية".

إلا أن الماضي أشار إلى أن هناك عدة مشروعات محلية لسابك قيد التنفيذ، مثل المشروع المشترك "كيميا" للمطاط الصناعي الذي سيبدأ تشغيله خلال عامين أو ثلاثة أعوام.

وأضاف "رغم الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا سنواصل البحث عن فرص مجدية اقتصاديا. نبحث مع عدد من الشركاء المحتملين في أميركا الاستثمار في الغاز الصخري".

وتوقع الماضي أن يكون عام 2014 مماثلا لعام 2013، نظرا لبطء وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.

وقال مطلق المريشد، المدير المالي لسابك، إن مبيعات الربع الأول بلغت 49.5 مليار ريال مقابل 46.8 مليار قبل عام.

وقال المريشد إنه لا توجد خطط حتى الآن لإصدار سندات، "ولكن سنفعل ذلك إذا ظهرت ضرورة".

وكان مسؤول في سابك قال في أوائل العام الماضي، إن الشركة تعتزم إصدار صكوك في أواخر عام 2013 أو في 2014 لتمويل مشروعات مقبلة.