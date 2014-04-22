أكسون موبيل تغلق خط أنبوب بريطاني بعد حدوث سرقات

قالت أكسون موبيل يوم أمس الاثنين، إنها أغلقت أحد خطوطها الرئيسية لأنابيب الوقود في بريطانيا في أعقاب تقرير عن قيام لصوص بخرقه وسرقة آلاف اللترات من الوقود.

وذكرت صحيفة إيكو اليومية التي تصدر في هامبشير في موقعها على الإنترنت إن الشرطة ألقت القبض على رجلين فيما يتصل بسرقة أكثر من 30 ألف لتر من وقود الديزل من خط الأنابيب. وتبلغ القيمة السوقية لتلك الكمية بحوالي 41 ألف جنيه استرليني (70 ألف دولار).

وقالت اكسون -المعروفة في بريطانيا باسم إسو- إنها تساعد شرطة هامبشير في تحقيقاتها بعد اكتشاف مخزن للوقود في منطقة رومسي وإن المؤشرات تشير الى أن الوقود ربما جاء من خط أنابيبها.

ويمتد خط الأنابيب ميدلين بايبلاين في باطن الأرض من مصفاة فولي النفطية التابعة لإسو قرب ساوثامبتون الي سيسدون في ستافوردشاير.

وسرقة الوقود من خطوط الأنابيب شيء نادر نسبيا في بريطانيا رغم أنه يمثل مشكلة مهمة في دول مثل نيجيريا حيث تشير تقديرات الى أنه يكلف الحكومة ما يصل الى مليار دولار شهريا.

وقالت الصحيفة إن الشرطة تحرس الموقع الذي من المعتقد أن اللصوص خرقوا فيه خط الأنابيب الذي يبلغ قطره 14 بوصة في وست ويلو في هامبشير بجنوب إنجلترا. وأضافت نقلا عن الشرطة أن الوقود مخزن في مكان آمن وأن مهندسين من المصفاة يعملون على استعادته.

وفي حين أن سرقة الوقود نادرة في بريطانيا إلا أن سرقة أشياء مثل الكوابل النحاسية تؤدي إلى تعطلات في شبكات الاتصالات والسكك الحديدية في بريطانيا وهو ما يكلف الاقتصاد ملايين الجنيهات.