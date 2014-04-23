كينيا ترغب بشراء الغاز الطبيعي من قطر

قال المكتب الصحفي لرئيس كينيا يوم أمس الثلاثاء إن كينيا ستتفاوض على شراء الغاز الطبيعي من قطر غاز لتشغيل محطة للطاقة تريد بناءها في ميناء مومباسا على المحيط الهندي.

وتسعى محطة الطاقة التي تعمل بالغاز كجزء من خطط الحكومة لإضافة 5000 ميجاوات إلى طاقة التوليد الحالية لدى كينيا والبالغة 1664 ميجاوات بحلول عام 2017 لتحفيز النمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن يرفع طلب كينيا على الكهرباء إلى 15 ألف ميجاوات بحلول عام 2030.

وتقوم وزارة الطاقة والبترول بتقييم العروض المقدمة من مستثمرين مهتمين ببناء محطة الطاقة التي تعمل بألغاز الطبيعي والتي تتراوح قدرتها التوليدية بين 700 و800 ميجاوات.

وقال المكتب الصحفي للرئيس في بيان إن الرئيس أشار إلى أن شركة خطوط أنابيب كينيا اتفقت بالفعل مع قطر غاز على بدء التفاوض لتوريد مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى كينيا لتشغيل محطة الغاز التي تبلغ طاقتها 700 ميجاوات في مدينة مومباسا الساحلية.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى متى يتوقع بدء المفاوضات.

