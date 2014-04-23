مصر تتوسع في توصيل الغاز للمنازل لحل أزمة البوتاغاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أنه تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لنحو 501.4 ألف وحدة سكنية من مخططات العام المالي الجاري من إجمالي 800 ألف وحدة سكنية بنسبة إنجاز تقترب من 63%.

وتتوسع الحكومة المصرية في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمنازل سواء في الصعيد أو في مدن الوجه البحري، بهدف الحد من استيراد البوتاجاز، إضافة إلى القضاء على تسريب اسطوانات البوتاغاز للسوق السوداء والمتاجرة فيها وتحقيق مكاسب قوية لبعض كبار التجار الذين يحصلون على الاسطوانات بسعرها المدعم ويتم بيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

وأعلنت الوزارة أنه تم إطلاق الغاز الطبيعي لأول مرة إلى الوحدات السكنية بمدينة بدر ومنطقتي الصف بالجيزة والعامرية بالإسكندرية اعتباراً من أبريل الحالي في إطار برنامج العمل المكثف الذي ينفذه قطاع البترول للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي في مختلف مناطق ومحافظات مصر.

وأوضح التقرير الذي تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس شريف إسماعيل، من رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، المهندس خالد عبد البديع، أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي 2013/2014 بلغ حتى الآن 501.4 ألف وحدة سكنية في محافظات الغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية وقنا والأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر ودمياط وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وجنوب وشمال سيناء والفيوم، خاصة وأن توصيل الغاز للمنازل يعتبر الحل الأمثل لترشيد استهلاك البوتاغاز، حيث يسهم توصيل الغاز في تخفيف عبء الدعم الموجه له في الموازنة العامة للدولة.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال 14 شركة تعمل في مجال توصيل الغاز لسرعة تنفيذ برنامج العمل، وقد تم توفير التمويل اللازم له بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية بما يساهم في إعطاء دفعات لهذا المشروع القومي.

كما أشار التقرير إلى خطة توصيل الغاز الطبيعي خلال العام المالي القادم 2014/2015، حيث من المخطط توصيل الغاز إلى حوالي 800 ألف وحدة سكنية بمختلف المناطق في محافظات مصر وأن هناك تركيزاً على مناطق الصعيد والمدن الجديدة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في ضوء آلية التمويل اللازمة لدفع هذا المشروع والالتزام بالخطة الموضوعة والتي تعد الركيزة الأساسية لتنفيذ الخطة الطموح والانطلاق بهذا النشاط.