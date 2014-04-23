700 مليون دولار شهريا دعم نفطي من الخليج لمصر

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل إن مصر ستدفع حوالي مليار دولار من الأموال المستحقة لشركات النفط الأجنبية في غضون الشهرين القادمين.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، قال إسماعيل إن مصر دفعت العام الماضي مليار دولار من الأموال التي تدين بها للشركات الدولية في إطار برنامج للسداد يسعى إلى إحياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله "سيتم خلال الشهرين المقبلين تسديد دفعة جديدة من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول تقدر بحوالي مليار دولار".

وقالت مصر في السابق إنها ستسدد 3 مليارات دولار أخرى في أقساط شهرية حتى 2017 كحافز لتشجيع شركات النفط الأجنبية على زيادة عملياتها للاستكشاف والإنتاج.

ومنذ الإطاحة بمرسي قدمت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة منحا لمصر بمليارات الدولارات وقروضا بلا فوائد ومنتجات نفطية.

وقال إسماعيل إن مصر تحصل من الدول العربية على "معونات بترولية" قيمتها حوالي 700 مليون دولار شهريا، وتسعى مصر جاهدة للوفاء بفواتير باهظة للطاقة ناتجة عن دعم كبير لمنتجات الوقود لسكانها البالغ عددهم 85 مليون نسمة، معظمهم فقراء.

وتضررت قدرة الحكومة على الدفع لشركات النفط والمقاولين بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011 والتي أثرت سلبا على الاستثمارات والسياحة وخفضت إيرادات الضرائب.