برنت يتمسك بـ109 دولارات للبرميل بفعل أزمة أوكرانيا

ارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة اليوم الخميس ليتماسك فوق 109 دولارات للبرميل للجلسة الخامسة على التوالي مع توعد روسيا أكبر منتج للنفط في العالم بالرد إذا تعرضت مصالحها في أوكرانيا للهجوم وهو ما أثار مخاوف بشأن الإمداد.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاضطرابات السياسية في أوكرانيا التي دخلت شهرها الرابع، وتسببت في تدهور علاقات موسكو مع الغرب إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

غير أن ارتفاع مخزونات النفط بالولايات المتحدة إلى مستوى قياسي حد من زيادة الأسعار التي ارتفعت 5% من مستوى 103.95 دولار المنخفض الذي بلغته في وقت سابق هذا الشهر.

وصعد سعر مزيج برنت 24 سنتا إلى 109.35 دولار للبرميل بعد انخفاضه 16 سنتا عند التسوية، وزاد سعر الخام الأميركي 30 سنتا إلى 101.74 دولار.

