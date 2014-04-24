بريطانيا: 55 مليار دولار استثمارات في الغاز الصخري

قال تقرير أعدته "إرنست اند يونج" إن تطوير الغاز الصخري في بريطانيا قد يوفر أكثر من 64 ألف فرصة عمل، ويضخ 33 مليار جنيه إسترليني 55.37 مليار دولار في الشركات المحلية.

وقالت الدراسة إن شركات التنقيب عن الغاز الصخري ستنفق تلك المبالغ على سلاسل التوريد لأعمال الحفر التي ستباشرها على مدى 18 عاما.

وبريطانيا في المراحل الأولى من التنقيب عن الغاز الصخري للتصدي لاعتمادها المتزايد على الواردات ويقدر الجيولوجيون أن موارد الغاز الصخري لديها قد تلبي الطلب لعدة مئات من السنين.

وأعلنت عدة شركات خططا للتنقيب عن الغاز الصخري في بريطانيا، وهو ما يعارضه محتجون وجماعات معنية بالحفاظ على البيئة بدعوى أن العملية المستخدمة في ذلك ستزيد استخدام الوقود الاحفوري ومخاطر تلوث المياه وقد تتسبب في حدوث الزلازل.

وقالت الدراسة التي مولها اتحاد لشركات التنقيب والإنتاج البري في بريطانيا إن شركات خدمات الحقول النفطية والشركات المصنعة للمعدات اللازمة لعملية استخراج الغاز الصخري قد تحصل على 17 مليار استرليني من عمليات التنقيب.

وأضافت أن الفائدة ستعم أيضا قطاعات إدارة المخلفات والتخزين وصناعة الصلب والنقل.

وقال التقرير إن على الحكومة البريطانية أن ترسي الأسس لمعايير البنية التحتية وسلاسل التوريد.

وقال كريس لويس مدير استشارات الطاقة في "إرنست اند يونج" بهذه الطريقة نضمن أن تحول بريطانيا مليارات الجنيهات التي تنفق حاليا على استيراد الغاز إلى إيرادات للمجتمعات المحلية".



