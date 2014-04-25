برنت قرب أعلى مستوى بـ7 أسابيع فوق 110 دولارات

استقر سعر خام برنت في العقود الآجلة قرب أعلى مستوياته في 7 أسابيع فوق 110 دولارات للبرميل اليوم الجمعة، مع تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات في ظل تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

وقتلت القوات الأوكرانية نحو خمسة مسلحين مؤيدين لموسكو في أول استخدام للقوة المميتة لاستعادة السيطرة على أراض من المسلحين، واتهمت الولايات المتحدة روسيا بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة.

وانخفض سعر برنت - الذي يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي - أربعة سنتات إلى 110.29 دولار للبرميل بعدما ارتفع 1.22 دولار عند التسوية أمس.

ونزل الخام الأميركي 17 سنتا إلى 101.95 دولار للبرميل بعدما ارتفع 50 سنتا أمس.