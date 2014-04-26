العراق.. إخفاق في تأمين النفط وتصدير 2.5 مليون برميل

قال العراق إن صادرات النفط في شهر أبريل بلغت 2.5 مليون برميل يوميا في المتوسط، متجاوزة المتوسط في مارس، وكان يمكن أن تزيد الكميات كثيرا لولا استهداف مسلحين لخط الأنابيب الشمالي.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إن الرقم كان يمكن أن يصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا لو لم يصب خط الأنابيب بأضرار، وإذا حققت المنطقة الكردية الإنتاج المستهدف ويبلغ 400 ألف برميل يوميا.

وفي مارس بلغت صادرات العراق 2.39 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وأضاف الشهرستاني أنه من المؤسف أن قوات الأمن أخفقت في تأمين خط الأنابيب الشمالي، مضيفا أن متوسط الصادرات في الربع الأول سجل 2.4 مليون برميل يوميا.

ولم يضخ أي نفط في خط التصدير الشمالي إلى تركيا منذ أوائل مارس بسبب تفجير الخط وتوقفت أعمال الإصلاح بعد أن قتل مسلحون الفنيين الذين أرسلوا لإصلاحه.

ولم تصدر كردستان أي كميات عبر خط الأنابيب الذي تسيطر عليه بغداد منذ أكثر من عام، بسبب الخلاف مع الحكومة المركزية على حقوقها النفطية واقتسام الإيرادات.