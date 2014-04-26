النفط يتراجع بفعل بيع لجني الأرباح وزيادة الإمدادات

تجاهلت العقود الآجلة للنفط الخام سيل التهديدات والمطالب بين القوى الغربية وروسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا وتراجعت قبيل عطلة نهاية الأسبوع بفعل بيع لجني الأرباح وإمدادات قوية في أميركا الشمالية.

وكشفت بيانات حكومية يوم الأربعاء عن مستوى قياسي مرتفع لمخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة مما نال من عقود الخام الأميركي الأقل تأثراً بالمخاطر الجيوسياسية والمخاوف من شح المعروض في أوروبا.

وتراجع برنت والخام الأميركي أكثر من دولار للبرميل خلال المعاملات لكن بحلول الساعة1745 بتوقيت غرينتش نزل برنت 78 سنتا إلى 109.5 دولار بينما فقد الخام الأميركي 1.30 دولار ليسجل 100.64 دولار.