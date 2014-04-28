الإمارات: النفط الصخري الأميركي لا يقلق أوبك

قال وزير الطاقة الاماراتي سهيل بن محمد المزوعي، اليوم الاثنين، إن الوقود الصخري الأميركي باهظ التكلفة بدرجة لا تجعله مصدر قلق لمنظمة أوبك.

وأضاف المزروعي لرويترز على هامش مؤتمر عن الطاقة في مدينة مراكش المغربية: "أعتقد أن النفط الصخري أداة مفيدة وليس تهديداً. لو لم يكن هناك نفط صخري لكان لدينا أسعار متقلبة".

وأفاد بأن "الغاز الصخري باهظ التكلفة بدرجة لا تجعله مصدر قلق لأوبك التي لا تزال تركز على الحفاظ على الأسعار عند مستويات ملائمة".

وتابع المزروعي أن دولة الامارات العربية المتحدة ترى مستوى الطلب العالمي الحالي على النفط في حدود التوقعات، مضيفاً أن لا يزال يتعين على أوبك دراسة الأحوال السياسية وظروف السوق قبل أن تتخذ قرارا بشأن مستوى إنتاجها في اجتماع المنظمة في يونيو.

وقال إن دولة الامارات ترى أن السوق تحظى بإمدادات جيدة.

وأضاف الوزير "يشهد الطلب العالمي نمواً مع بدء التعافي في أوروبا. لم يتراجع النمو في الدول الآسيوية الكبيرة لذا نعتقد أن الطلب لا يزال متوافقاً مع التوقعات".