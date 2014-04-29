شركة صينية تهدد امتيازات شركات نفط غربية في أبوظبي

قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الثلاثاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أقامت مشروعا مشتركا مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) لتطوير احتياطيات النفط بالإمارة الخليجية.

وقالت الوكالة الرسمية إن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر قانونا بتأسيس شركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة التي ستملك أدنوك 60 بالمئة فيها بينما تحوز شركة النفط الصينية النسبة الباقية.

ويسمح نظام الامتيازات الإماراتي لمنتجي النفط بتملك حصص مساهمة في موارد النفط والغاز بالبلد عضو منظمة أوبك، وغالبا ما تسيطر أدنوك على حصة تبلغ 60 بالمئة في كل مشروع مشترك.

وقال مصدر كبير في "سي.ان.بي.سي" إنه امتياز تقليدي - أي أنك تدفع رسوم امتياز ثم تحصل على حصة المشروع المشترك من الإنتاج."

ويأتي منح الامتياز بعد أن وقعت أدنوك التي تديرها الحكومة شراكة استراتيجية مع سي.ان.بي.سي في شهر يناير للعمل في مشاريع للتنقيب والإنتاج بدولة الإمارات.



