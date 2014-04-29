"بي.بي" ترفض العقوبات وتتمسك بالاستثمار في روسيا

رفضت شركة "بي.بي" النفطية البريطانية العملاقة العقوبات الأميركية على روسيا، مؤكدة أنها تنوي البقاء كمستثمر طويل الأجل في شركة روسنفت الروسية، بعدما فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على رئيس شركة الطاقة الروسية.

وقال متحدث باسم بي.بي "نحن ملتزمون تجاه استثمارنا في روسنفت.. وننوي أن نظل مستثمرا ناجحا للأجل الطويل في روسيا".

وأضاف أن بي.بي التي تملك 19.75% في روسنفت تبحث حاليا ما تعنيه العقوبات الأميركية بالنسبة لأعمال الشركة البريطانية.

وفرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على 7 مسؤولين بالحكومة الروسية، و17 شركة على صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة جديدة لإجبار موسكو على عدم التدخل في أوكرانيا.