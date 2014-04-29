ليبيا.. تحميل ثاني ناقلة للنفط بالاتفاق مع محتجين

قال مسؤول في قطاع النفط إن مرسى الحريقة في شرق ليبيا استقبل ناقلة هي الثانية التي ترسو به لتحميل النفط من صهاريج التخزين منذ إعادة فتح الميناء بمقتضى اتفاق بين الحكومة ومحتجين.

والميناء الذي يقع في طبرق بالقرب من الحدود مع مصر أحد أربعة موانئ للتصدير تقرر أن تستأنف العمل في إطار الاتفاق.

وقال رجب عبد الرسول مدير مرسى الحريقة لـ"رويترز": "استقبل الميناء اليوم ثاني ناقلة وستبدأ عملية تحميل 850 ألف برميل خلال ساعات وتنتهي غدا".

ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الاثنين حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة.

ولم يتضح بعد متى سيستقبل الميناء أول ناقلة.

وكان من المنتظر إعادة فتح المينائين الكبيرين رأس لانوف والسدرة خلال أربعة أسابيع لكن حدثت تأخيرات مع اتهام المسلحين للحكومة بعدم تلبية جميع بنود الاتفاق ومن بينها دفع تعويضات مالية.

وبموجب الاتفاق ينضم المسلحون مجددا إلى حرس المنشآت النفطية التابع للدولة والذي انشقوا عنه الصيف الماضي عندما احتلوا الموانئ للضغط من أجل الحصول على نصيب من إيرادات الصادرات النفطية.

ويتوقع دبلوماسيون أن يطبق الطرفان بنود الاتفاق في نهاية المطاف نظرا لحاجة ليبيا الماسة إلى إيرادات النفط لكن المناورات وعدم الثقة المتبادل بين الطرفين سيتسبب على الأرجح في مزيد من التأخير.