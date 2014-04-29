نفط برنت فوق 108 دولارات مع توقع زيادة صادرات ليبيا

استقرت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت فوق 108 دولارات للبرميل يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أكبر هبوط يومي لها في قرابة شهر، بفعل زيادة وشيكة في الصادرات الليبية، بينما تجاهل المستثمرون فرض مزيد من العقوبات الأميركية على روسيا.

ورفعت ليبيا حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي من يوم الاثنين، لتمهد الطريق لاستئناف الصادرات من ميناء ثان بعد اتفاق مع مسلحين لرفع الحصار عن مرافئ رئيسية.

وبحلول الساعة 0254 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لتسليم يونيو 13 سنتا إلى 108.25 دولار للبرميل، بعد هبوطه 1.4 في المائة يوم الاثنين.

وارتفع سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف لتسليم يونيو ثلاثة سنتات إلى 100.87 دولار للبرميل، بعد زيادته 24 سنتا عند التسوية في الجلسة السابقة.