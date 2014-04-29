كردستان العراق يعتزم تصدير نفطه عبر تركيا في مايو

قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم الثلاثاء، إن صادرات نفط كردستان العراق الذي تخزنه تركيا في ميناء جيهان على البحر المتوسط لحين تسوية نزاع بين بغداد والأكراد قد تبدأ في مايو.

وضخ الأكراد نحو 1.5 مليون برميل من النفط عبر خط أنابيب جديد إلى صهاريج التخزين في تركيا بحسب ما نقلته "رويترز"، لكن بغداد تريد إبقاء تجارة النفط تحت سيطرتها وتنتظر أنقرة موافقة العراق للسماح ببدء التصدير.

وأبلغ يلدز الصحفيين خلال زيارة إلى النرويج: "النفط نفط العراق. قد يبدأون تصديره في مايو". وكان وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي قال في التاسع من إبريل إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال أيام لحل النزاع النفطي القائم منذ فترة طويلة مع حكومة كردستان في أربيل. لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.

وإقليم كردستان العراق شبه مستقل منذ 1991 لكنه يعتمد على بغداد للحصول على جزء من ميزانية البلد عضو منظمة أوبك والتي تتجاوز 100 مليار دولار.

ووقعت حكومة الإقليم عقودا مع شركات النفط لاستغلال موارد المنطقة وهو ما لا تعترف به بغداد. وقال يلدز "شراء النفط الخام من شمال العراق ليس على جدول اهتمامات تركيا في الوقت الراهن".

وقال الوزير إن ضخ نفط كردستان العراق إلى تركيا عبر خط أنابيب جديد قد استؤنف منذ يومين بمعدل قدره 100 ألف برميل يوميا.

وتوقف ضخ النفط العراقي إلى تركيا منذ مطلع إبريل. والواردات من خط منفصل تديره الحكومة الاتحادية متوقفة أيضا منذ مارس.

اتفاق مع إيران

والعراق بصدد انتخابات برلمانية غدا الأربعاء، قال يلدز إنه يأمل أن تجلب السلام إلى الجار الجنوبي لتركيا الذي يعاني من عنف طائفي هو الأشد منذ 2008.

وقال يلدز إن طاقة صهاريج التخزين في جيهان تصل إلى 2.5 مليون برميل من الخام.

إلى ذلك قال مسؤول كردي إن إيران وحكومة إقليم كردستان توصلا إلى اتفاق حول صفقة كبيرة للغاز الطبيعي مقابل النفط الخام تتضمن بناء خطين للأنابيب بين الجانبين.

وقال عبد الله اكري مسؤول الشؤون الإيرانية في حكومة إقليم كردستان في تصريح صحفي، إن وفدا برئاسة رستم قاسمي المندوب الإيراني للعلاقات التجارية مع العراق قام بعقد الصفقة مع وزير الطاقة في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي.

وينص الاتفاق بين إقليم كردستان وإيران على بناء خطين للأنابيب بين كردستان العراق وإيران، وتتسلم بموجبه حكومة الإقليم ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين لتر من الوقود النفطي المكرر والغاز الطبيعي في مقابل تصدير النفط الخام من كردستان العراق إلى إيران.

من جانب آخر، أعلن مسؤول مكتب الشؤون التجارية مع العراق بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، مجيد قرباني فراز، إنه من المتوقع ونظرا للأهداف المرسومة، أن يرتفع حجم التبادل بين إيران والعراق إلى 20 مليار دولار خلال العام الإيراني الجديد، في حال عدم ظهور مشكلات مالية وعقبات أمام تبادل العملة الصعبة.

وأشار إلى أن إيران ستواصل صادراتها إلى العراق، وأنها بصدد زيادة صادرات الشركات.



