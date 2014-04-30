تنبؤات المخزونات.. تعيد النفط الأميركي إلى 100 دولار

تنبؤات جديدة طرأت على أسواق النفط بالإضافة إلى توقعات بزيادة كبيرة للمخزونات، أدت إلى تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي متجهة صوب 100 دولار أوائل التعامل في آسيا اليوم الأربعاء.

وانخفض سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف لتسليم يونيو 70 سنتا إلى 100.58 دولار للبرميل، بعد زيادته 44 سنتا عند التسوية الجلسة السابقة.

وأظهر التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية زادت 3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 25 من أبريل، متخطية تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

وتصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقريرها الأسبوعي عن المخزونات في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يظهر التقرير زيادة مخزونات الخام إلى أعلى مستوى لها منذ بدأ تسجيل هذه البيانات قبل أكثر من 30 عاماً.