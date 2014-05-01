صحيفة: قطر ترفع أسعار الديزل بنسبة 50%

قالت صحيفة "شبه الجزيرة"، التي مقرها قطر، اليوم الخميس، إن الدولة الخليجية رفعت أسعار التجزئة المحلية لوقود الديزل بنسبة 50% إلى 1.50 ريال، أو ما يعادل 0.41 دولار للتر، وهي خطوة تهدف فيما يبدو إلى الحد من التهريب.

وأصدرت شركة وقود القطرية لتوزيع المنتجات النفطية، بيانا يؤكد السعر الجديد، لكنها لم تذكر سبب الزيادة. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في الشركة للحصول على تعقيب.

وإمدادات الديزل القطري عالي الجودة الذي تدعمه الدولة مغرية للمهربين، وقالت الصحيفة في 2012 إن حوالي 40% من إمدادات الديزل التي ترسلها وقود إلى السوق المحلي يجري تهريبها إلى خارج البلاد، مما يتسبب في نقص المعروض.

ومن المرجح أن يزيد الطلب المحلي على الوقود في الأعوام المقبلة مع تكثيف قطر العمل في مشاريع للبنية التحتية بمليارات الدولارات.

وفي مملكة البحرين المجاورة، التي تواجه ضغوطا مالية أكبر بكثير من قطر، خططت الحكومة لزيارة أسعار الديزل المحلي في يناير هذا العام، لتوفير أموال تنفق على دعمه، لكنها لم تمض قدما في الخطة بعد أن احتج بعض أعضاء البرلمان.