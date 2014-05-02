خام برنت في طريقه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ4 أشهر

استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت دون 108 دولارات للبرميل اليوم الجمعة في طريقها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في أربعة شهور، حيث تراجعت الأسعار مع زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وليبيا في ظل توقعات بطلب محدود من الصين.

وساهم الإنتاج القوي في الولايات المتحدة في ارتفاع المخزونات إلى مستوى قياسي جديد في الأسبوع الماضي، في حين قد تبدأ السوق العالمية في استقبال مزيد من الإمدادات من ليبيا مع استئناف العمليات بمرفأ الزويتينة في شرق البلاد.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين للحصول على توجيهات بشأن التوقعات للطلب.

ونزل الخام الأميركي 5 سنتات إلى 99.37 دولار للبرميل ويتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.