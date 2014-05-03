بعد تعطل لـ9 أشهر.. ميناء ليبي يبدأ تصدير النفط

تغادر السبت ميناء زويتينة النفطي في شرق ليبيا ناقلة نفط نمساوية محملة بأول شحنة من النفط الخام من هذا الميناء الذي توقف العمل فيه قرابة تسعة أشهر، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط محمد الحراري وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط محمد الحراري إن "ناقلة محملة بقرابة مليون برميل من النفط الخام لصالح شركة (أم أو في) النمساوية للنفط والغاز، وهي شريك للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، ستغادر السبت ميناء زويتينة النفطي في اتجاه السواحل الإيطالية".

وأضاف الحراري لفرانس برس أن "الناقلة التي بدأت تحميل شحنتها الجمعة من ميناء زويتينة النفطي الذي توقف عن العمل على مدى تسعة أشهر ستفرغ شحنتها في أحد الموانئ النفطية الإيطالية".

وأشار إلى أن شركة "أو إم في" النمساوية استأجرت ناقلة لتحميلها من أبوالطفل وزويتينة، فيما تستعد شركة "تام أويل"، لاستئجار ناقلة أخرى لتحميلها في الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري".

وكانت المؤسسة أعلنت نهاية شر أبريل الماضي "رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء زويتينة"، الذي تبلغ قدرته التصديرية 100 ألف برميل يوميا.

ومن شأن حالة القوة القاهرة أن تعفي المؤسسة النفطية من أي مسؤولية في حال عدم الوفاء بعقود تصدير النفط.

وميناء زويتينة النفطي يقع بخليج سرت على بعد 180 كلم جنوب غرب بنغازي (حوالي 850 كلم شرق العاصمة طرابلس)، وهو أحد الموانئ النفطية الليبية الهامة التي أغلقها مسلحون يطالبون بحكم فدرالي على مدى تسعة أشهر قبل أن يتوصلوا إلى اتفاق جزئي مع السلطات لإعادة فتحه مجددا.

وتم استئناف الصادرات النفطية في 16 أبريل عبر ميناء الحريقة بمعدل 110 آلاف برميل يوميا.