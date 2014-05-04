بغداد: 7.5 مليار دولار عائدات النفط للشهر الماضي

شهدت صادرات النفط العراقية خلال أبريل الماضي ارتفاعا مقارنة بالشهر الذي سبقه، رغم الهجمات التي تستهدف أنابيب التصدير في شمال البلاد، دون الإشارة إلى الخلاف النفطي مع إقليم كردستان العراق.

وجاء في بيان لوزارة النفط العراقية أن "صادرات النفط خلال أبريل الماضي شهدت ارتفاعا عن شهر مارس".

وأوضح البيان أن "كميات النفط المصدرة بلغت أكثر من 75 مليون برميل خلال الشهر الماضي، بمعدل 2.5 مليون برميل يوميا، وبلغت الإيرادات المتحققة أكثر من 7.5 مليار دولار".

وأشار البيان إلى أن تصدير النفط من حقول شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي توقف بسبب "العمليات الإرهابية".

ورغم توقف صادرات النفط من شمال البلاد خلال الشهر الماضي، ارتفع معدل صادرات البلاد النفطية، حيث كانت أعلى من معدل 2.4 مليون برميل يوميا خلال شهر مارس.

وتمثل مبيعات النفط الخام العراقي 95% من عائدات الحكومة وقرابة ثلثي إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

ويأمل المسؤولون العراقيون أن يصل الإنتاج إلى 9 ملايين برميل في اليوم بحلول العام 2017، وهو هدف متفائل جدا، بحسب صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية.

ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم، ويقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وإيران.