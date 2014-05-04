مباحثات سعودية يابانية تناقش أوضاع السوق النفطية

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول اليوم الأحد بوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني توشيميتسو موتيغي والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليا، وذلك في مقر اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في الرياض.

وجرى خلال الاجتماع الحديث عن السوق البترولية الدولية وأهمية استقرارها، بما يخدم الاقتصاد العالمي والاقتصاد الياباني، والدور الإيجابي الذي تقوم به المملكة من أجل هذا الهدف، وتقوية أمانة منتدى الطاقة الدولي، وأهمية دورها العالمي، وكذلك التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مثل الاستثمار المشترك.

كما تم الحديث عن برنامج المملكة لترشيد كفاءة الطاقة، ومساهمة اليابان في البرنامج، حيث أثنى الأمير عبدالعزيز على بعض المنتجات اليابانية مثل أجهزة التكييف، وأن المملكة تتطلع إلى التعاون مع الجانب الياباني لانضمام صناعات أخرى، مثل السيارات في هذا المجال.

وحضر الاجتماع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومستشار وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا، ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الدكتور نايف العتيبي، ومدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف العبادي، ومحافظ المملكة لدى أوبك الدكتور محمد الماضي، وسفير اليابان لدى المملكة.