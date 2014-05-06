العراق: عقدان للنفط بحقل الرميلة بـ960 مليون دولار

قال مجلس الوزراء العراقي إنه وافق على إرساء عقدين كبيرين في مشروع حقل الرميلة النفطي بقيمة 960.8 مليون دولار.

ووافق المجلس على منح عقد بقيمة 535.8 مليون دولار لبتروفاك البريطانية، للخدمات النفطية لتقديم خدمات الإدارة في مشروع حقل الرميلة العملاق الذي يضخ أكثر من ثلث إجمالي إنتاج العراق من النفط الذي يربو على ثلاثة ملايين برميل يومياً.

وفازت شركة الإنشاءات والأعمال الهندسية الصينية (سي.بي.إي.سي.سي) أيضا بعقد خدمات قيمته 425 مليون دولار للقيام بالأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات لمحطة الكهرباء بالرميلة.

وتقوم بتطوير الرميلة - أكبر حقل نفطي في العراق الذي يحتوي على احتياطات قدرها17 مليار برميل - مجموعة بي.بي البريطانية بمشاركة شركة النفط الوطنية الصينية "سي.إن.بي.سي".

ووقعت بغداد سلسلة من العقود مع شركات نفطية أجنبية وتستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى تسعة ملايين برميل يوميا بحلول عام2020 ارتفاعا من أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا حاليا.