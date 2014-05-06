250 ألف برميل يومياً إنتاج نفط ليبيا رغم التوترات

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم أمس الاثنين إن إنتاج البلاد من الخام يبلغ حاليا 250 ألف برميل يوميا، بينما لا يزال حقل الشرارة النفطي في الجنوب مغلقا.

وذكر محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة أن احتجاجا جديدا تسبب أيضا في غلق حقلي زلطن والراقوبة بشرق ليبيا، وهو ما أدى إلى توقف إنتاجهما الذي يبلغ 39 ألف برميل يوميا إجمالا.

ويخضع الحقلان لإدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال الحراري إن هناك احتجاجا في حقل التحدي الذي ينتج الغاز أيضا لكنه ما زال يعمل بشكل طبيعي. ومن شأن وقف إنتاج الغاز هناك أن يضر بإمدادات الكهرباء في شرق ليبيا.

وأضاف الحراري أن حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته 340 ألف برميل يوميا في جنوب غرب البلاد ما زال مغلقا.

وفي الأيام القليلة الماضية أنهى رجال قبائل حصارهم لحقل الشرارة لكن لا يمكن استئناف الإنتاج قبل انتهاء احتجاج منفصل عند خط أنابيب مرتبط بالحقل هدفه الضغط من أجل مطالب مالية وسياسية.

وأغلقت مجموعة أخرى من المحتجين خطوط أنابيب في منطقة الزنتان في غرب البلاد من أجل مطالب مالية وسياسية أيضا.