النفط الأميركي يرتفع مدعوما بانخفاض مخزونات "كاشنج"

صعدت أسعار النفط الأميركي بعد أن غطت مستويات قياسية منخفضة للمخزونات في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشنج على توقعات لزيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بينما انخفضت عقود برنت مع تراجع أزمة أوكرانيا أمام تعافي الإمدادات الليبية.

ومن المتوقع أن تسجل مخزونات الخام التجارية الأميركية مستوى قياسيا مرتفعا للأسبوع الثالث على التوالي ومن المحتمل أن تقفز فوق 400 مليون برميل للمرة الأولى.

لكن المخزونات في نقطة تسليم عقود خام القياس الأميركي في كاشنج بأوكلاهوما هبطت في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأنهت عقود برنت تسليم يونيو جلسة التداول منخفضة 66 سنتا أو ما يعادل 0.61 بالمئة لتسجل عند التسوية 107.06 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود الخام الأميركي الخفيف سنتين أو 0.02 بالمئة لتسجل عند التسوية 99.50 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت في وقت سابق من الجلسة الى 100.42 دولار.

