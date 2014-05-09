أوبك تستهدف 30 مليون برميل والسعودية ترفع إنتاجها

في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج السعودية من النفط الخام خلال شهر أبريل الماضي إلى 9.66 مليون برميل يوميا من النفط الخام مقارنة بـ9.566 مليون برميل يوميا في مارس، فإن وزراء نفط منظمة أوبك يجتمعون في 11 يونيو لتقرير سياسة الإنتاج للفترة الباقية من العام.

وقال مصدر قريب إن إمدادات أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى السوق بلغت 9.650 مليون برميل يوميا في أبريل، ارتفاعا من 9.533 مليون برميل يوميا في مارس.

وقد تختلف الإمدادات إلى السوق عن الإنتاج تبعا للسحب من المخزون أو زيادته. وأظهر مسح أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زاد بمقدار 160 ألف برميل يوميا في أبريل، بفعل زيادات في السعودية والجزائر والعراق وليبيا.

ووفقا للتقديرات فإن إجمالي إمدادات أوبك إلى السوق يبقى دون المستوى المستهدف البالغ 30 مليون برميل يوميا. وزاد الإنتاج عن ذلك المستوى في فبراير بعد أن ظل على مدى أربعة أشهر متتالية أقل من 30 مليون برميل يوميا.