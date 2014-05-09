برنت يتماسك صوب 108 دولارات مدعوما بتواصل "التوترات"

استقرت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت الخام القياسي الأوروبي فوق 108 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، مدعومة بتجدد التوتر في أوكرانيا، وعدم تحسن الإمدادات من ليبيا.

وتجاهل انفصاليون مؤيدون لموسكو في شرق أوكرانيا دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتأجيل استفتاء على الحكم الذاتي لمنطقتهم، وأعلنوا أنهم سيمضون قدما يوم الأحد في إجراء الاستفتاء الذي قد يؤدي إلى نشوب حرب. ويخشى المستثمرون أن يؤدي انتشار الصراع إلى تعطل الإمدادات من روسيا، أكبر منتج للخام في العالم.

وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 39 سنتا إلى 108.43 دولار للبرميل، بعد إغلاقه مرتفعا تسعة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة. وزاد سعر الخام الأميركي 41 سنتا إلى 100.67 دولار للبرميل، بعدما تراجع 51 سنتا عند التسوية أمس الخميس.

والخام الأميركي في طريقه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع بدعم من انخفاض مفاجئ في المخزونات الأميركية في الأسبوع الماضي. ربما يؤدي تعيين رئيس جديد للحكومة الليبية يدعمه الإسلاميون إلى تغذية حالة انعدام الثقة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على اتفاق أعلنته الحكومة الليبية لفتح ميناءين رئيسيين للنفط يسيطر عليهما معارضون.