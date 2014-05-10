مخاوف نشوب الحرب في أوكرانيا تربك السوق النفطية

تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة مع ترقب المستثمرين للتطورات في أزمة أوكرانيا وصعود الدولار أمام العملات الرئيسية. ومازالت السوق تلقى دعما من تزايد التوترات في شرق أوكرانيا وعدم ظهور علامات على تحسن إمدادات الخام من ليبيا.

وتجاهل انفصاليون مؤيدون لموسكو في شرق أوكرانيا دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتأجيل استفتاء على الحكم الذاتي لمنطقتهم، وأعلنوا أنهم سيمضون قدما يوم الأحد في إجراء الاستفتاء الذي قد يؤدي إلى نشوب حرب.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي انتشار الصراع إلى تعطل الامدادات من روسيا أكبر منتج للخام في العالم.

أعلى مؤشر للدولار

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في أسبوع أمام سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وهو ما زاد الضغط على النفط وغيره من السلع المقومة بالعملة الأميركية.

وأنهت عقود برنت تسليم يونيو حزيران جلسة التداول منخفضة 15 سنتا، أو ما يعادل 0.14% لتسجل عند التسوية 107.89 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على خسائر قدرها 0.5%.

وأغلقت عقود الخام الأميركي منخفضة 27 سنتا أو 0.27% عند 99.99 دولار للبرميل لكنها تنهي الأسبوع على ارتفاع قدره 0.24%، وهي أول مكاسب لها في ثلاثة أسابيع بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية هبوطا في مخزونات الخام الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أواخر مارس، رغم أن المخزونات الإجمالية تبقى عند مستويات قياسية مرتفعة.