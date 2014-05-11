عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

الكويت: عقدان بـ15 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال

المصدر: الكويت – رويترز
الكويت تستورد الغاز المسال
رابط مختصر

قال مسؤول كويتي إن بلاده وقعت اليوم الأحد عقداً مع شركة شل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار وتستعد لتوقيع عقد آخر غداً مع شركة بي.بي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف لرويترز "تم التوقيع (مع شل).. لست سنوات.. كل سنة بحدود مليارين.. على ست سنوات بحدود 12 مليارا".

وأضاف المضف أن مؤسسة البترول تستعد للتوقيع غداً على عقد آخر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع شركة بي.بي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

كلمات دالّة

#غاز مسال, #عقود استيراد, #الكويت تستورد الغاز المسال, #بي بي, #شركة شل, #بريتش بتروليوم, #عقود استيراد للغاز المسال

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر