سابك تعتزم إنشاء مجمع لتحويل النفط إلى كيماويات

في مشروع هو الأول من نوعه في العالم، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم عن دخولها في المراحل النهائية للدراسات الأولية لتقويم أعمال البناء الخاصة بمجمعها الصناعي، المزمع إنشاؤه في المملكة العربية السعودية لتحويل النفط إلى كيماويات، الذي يعد الأول من نوعه في العالم.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول" أن هذا المجمع سيقدم معياراً تنافسياً جديداً، ويضع المملكة العربية السعودية في مكانة رائدة تقنياً على مستوى صناعة البتروكيماويات، مشيرة إلى أن المجمع الجديد يضم وحدات تشغيل مبتكرة تمكنه من تحقيق أكبر ناتج في العالم لعملية تحويل النفط إلى مواد كيمياوية.

وأشارت إلى أن تقنية تحويل النفط إلى كيماويات تسمح بتحويل النفط الخام مباشرة إلى منتجات بتروكيماوية، مع تحقيق أعلى معدل تحويل تم الوصول إليه في هذه الصناعة، وذلك بصورة تنافسية ومستدامة.

وتوقعت "سابك" استهلاك حوالي 10 ملايين طن متري من الزيت الخام سنوياً في هذا المجمع لإنتاج البتروكيماويات والمواد الكيماوية المتخصصة، وهو ما يتوافق مع أهداف استراتيجيتها حتى عام 2025.

وقالت إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المجمع في نهاية عام 2020، مشيرة إلى أن المجمع سيوفر حوالي 100 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة حسب التوقعات الحالية للشركة. مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي سعياً منها لإنتاج مواد جديدة لمواجهة تحديات السوق العالمية، مشيرة إلى أنه سيتم الإفصاح عن التطورات الجوهرية بهذا الخصوص في حينه.