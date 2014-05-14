السعودية: كلفة مجمع البتروكيماويات 8.5 مليارات دولار

قالت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) اليوم الأربعاء إن تكلفة توسيع مجمع البتروكيماويات الذي تملكه شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) وسوميتومو كيميكال اليابانية في السعودية ستصل إلى 32 مليار ريال 8.5 مليار دولار حسب التوقعات الحالية وهي أعلى من تقديرات سابقة.

وكانت التقديرات الأولية لتكلفة خطة التوسعة تقارب سبعة مليارات دولار. وتهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج من المجمع وتقديم منتجات ذات هوامش ربح عالية.

غير أن بترورابغ قالت في بيان إلى البورصة اليوم الأربعاء "إجمالي استثمارات المشروع يبلغ حسب التوقعات الحالية حوالي 32 مليار ريال سعودي".

ولم يذكر البيان سبب تعديل تقديرات التكلفة لكنه قال إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع المقام على ساحل البحر الأحمر خلال عام 2016.