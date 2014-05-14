برنت يستقر عند 109 دولارات للبرميل في تعاملات آسيا

استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت فوق 109 دولارات للبرميل، أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين مدعومة بتوقعات لهبوط في مخزونات النفط الأميركية وتدهور الوضع في أوكرانيا واستمرار الغموض بشأن الإمدادات من ليبيا.

وقفزت عقود خامي القياسي الأوروبي والأميركي كليهما إلى أعلى مستوياتهما في أسبوعين يوم الثلاثاء، وقال محللون إنهم يتوقعون أن المخزونات في الولايات المتحدة شهدت مزيدا من التراجع الأسبوع الماضي مع اقتراب البلاد من بداية الموسم الصيفي لقيادة السيارات.

وقتل سبعة جنود أوكرانيين وأصيب سبعة آخرون بجروح في كمين يوم الثلاثاء، وهي أكبر خسارة بشرية في هجوم واحد على قوات الجيش الأوكراني منذ إرسالها إلى شرق البلاد لسحق جماعات انفصالية موالية لروسيا.

وارتفع سعر عقود برنت تسليم يونيو حزيران 21 سنتا إلى 109.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:57 بتوقيت جرينتش، بعد أن أنهى الجلسة السابقة على مكاسب بلغت 83 سنتا.

وصعد الخام الأميركي الخفيف 36 سنتا إلى 102.06 دولار للبرميل، بعد أن قفز 1.11 دولار يوم الثلاثاء عندما سجل أعلى مستوى عند التسوية منذ 24 شهر أبريل.