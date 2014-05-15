إيران: نأمل من أوبك فسح المجال للإنتاج لنعود للأسواق

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الخميس إنه يأمل أن تفسح دول منظمة أوبك المجال لإنتاج النفط الإيراني وإن سعر النفط الحالي "عادل".

وأبلغ الصحافيين عندما سئل إن كان يعتقد أن على أعضاء أوبك خفض إنتاج النفط لإفساح المجال كي تعود إيران إلى السوق "أعتقد أنهم سيقومون بذلك وأنا على ثقة من ذلك. أبلغوني مباشرة وجها لوجه أنهم سيمضون معا ويفسحون المجال للإيرانيين."

وأضاف على هامش مؤتمر للطاقة في موسكو أنه لا يتوقع "أي تغيير مهم أو كبير" في اجتماع أوبك الشهر القادم.

كانت أوبك قالت في تقرير شهري يوم الثلاثاء إن إنتاجها الحالي يسهم في تلبية الطلب العالمي بشكل كامل ويؤدي إلى سوق نفط متوازنة في 2014 الأمر الذي يشير إلى استبعاد أن تغير المنظمة سياسة الإنتاج في اجتماع يونيو .

وقال زنغنه إن إيران ستعمد رغم العقوبات الغربية إلى زيادة الإنتاج والصادرات في العامين الحالي والقادم وإن خطة إيران للمدى المتوسط هي زيادة إنتاج النفط والمكثفات إلى 5.7 مليون برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات إلى أربع.