وزير البترول: مصر تبدأ إنتاج الغاز من حقول جديدة

قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن بلاده المثقلة بمشاكل الطاقة ستبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من حقول جديدة خلال شهري يونيو وأغسطس لتعويض التناقص الطبيعي، لإنتاج حقول الغاز ودعم الشبكة القومية للغاز.

وأضاف إسماعيل في اتصال هاتفي مع رويترز الليلة الماضية "حقلا كرم والأصيل التابعان لشركة بدر الدين سيبدآن الإنتاج خلال يونيو، ليتم إضافة نحو‭‭ ‬‬‭‭ 120‬‬مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى الشبكة القومية للغاز." وتعمل مصر على توفير مصادر الطاقة اللازمة للبلاد لتشغيل محطات الكهرباء بعد انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف إسماعيل "حقول المرحلة التاسعة (أ) بمنطقة البرلس التابعة لشركة بريتش جاز ستبدأ انتاج الغاز خلال شهر أغسطس ليتم إضافة‭‭ ‬‬‭‭ 400‬‬مليون قدم يوميا من هذه الحقول إلى الشبكة القومية للغاز."

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية. وأرجع إسماعيل خلال اتصاله مع رويترز الهدف من إنتاج الحقول الجديدة إلى "تعويض التناقص الطبيعي للحقول على أن تضاف باقي كمية الإنتاج إلى الشبكة القومية للغاز."

وتتوقع وزارة البترول أن يبلغ إنتاج الغاز 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا والاستهلاك 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو القادم مقارنة مع إنتاج 5.31 مليار قدم مكعبة واستهلاك قدره 4.95 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة الحالية.