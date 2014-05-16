تجدد توترات أوكرانيا يضع "برنت" فوق 109 دولارات

ظلت عقود برنت فوق 109 دولارات للبرميل اليوم الجمعة في ظل تجدد التوترات بشأن أوكرانيا لتتجه الأسعار صوب أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف أبريل، لكن عودة الإمدادات الليبية كبحت المكاسب. وتتجه العقود الآجلة للخام الأميركي صوب أفضل أسبوع في خمسة أسابيع مدعومة ببيانات تنبئ بتحسن الاقتصاد الأميركي.

وحذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري روسيا من فرض عقوبات اقتصادية وصناعية أوسع نطاقا من جانب الولايات المتحدة وأوروبا إذا تدخلت في الانتخابات الأوكرانية المقررة يوم 25 مايو أيار. وقال ريك سبونر كبير محللي السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سيدني "الوضع في أوكرانيا يمنع البائعين (في النفط) من مزيد من البيع".

وقال كين هاسيجاوا مدير مبيعات السلع الأولية في نيو-إدج اليابان إن فروق الأسعار بين عقود برنت لشهر يونيو حزيران ولشهر يوليو ساهمت أيضا في رفع الأسعار. وقال هاسيجاوا "يحاول برنت سد الفجوة بين عقد يونيو حزيران الذي حل أجله أمس الخميس والعقد الجديد عقد يوليو تموز".

وكان العقد المنتهي تسليم يونيو ارتفع 25 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 110.44 دولار للبرميل الخميس. وزاد الخام الأميركي تسليم يونيو 39 سنتا إلى 101.89 دولار للبرميل اليوم، بعد أن تراجع ليغلق عند 101.50 دولار. ويحل أجل عقد يونيو الثلاثاء.