المغرب يعتزم حفر 30 بئراً للنفط والغاز خلال 2014

قالت السلطات المغربية اليوم الجمعة إن أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم بها شركة لونجريتش تمخضت عن علامات مشجعة في بئر قمر 1 الكائن بمنطقة سيدي المختار قرب مدينة الصويرة.

وتمثل هذه الأنباء التي أعلنها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب أفضل النتائج التي وصلت إليها المملكة حتى الآن، منذ أن بدأت في منح عشرات التراخيص لشركات نفط أجنبية خلال السنوات القليلة الأخيرة لتطوير موارد الطاقة.

وقال المكتب في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء إن أعمال التنقيب أظهرت علامات مشجعة على وجود غاز في طبقتين بتكوين جيوراسي.

وبدأ التنقيب يوم 20 من مارس وانتهى في الثامن من مايو على عمق 2790 مترا.

ويعتزم المغرب حفر نحو 30 بئرا للنفط والغاز في عام 2014 في إطار توسع البلاد في مجال التنقيب.

ومما ساعد المغرب تمتعه باستقرار نسبي مقارنة مع دول أخرى في شمال إفريقيا وزيادة المؤشرات على احتمال وجود مكامن بحرية وبرية في المملكة.

ونجح المغرب في جذب شركات مثل شيفرون وكايرن انرجي وبي.بي حصلت على عقود من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وكانت شيفرون الأميركية قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها تحتاج إلى عامين ونصف العام على الأقل لجمع بيانات سيزمية قبل أن تتخذ قرارها بخصوص بقائها في المغرب.