برنت يقترب من 110 دولارات مع تعثر الإمدادات الليبية

ارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت، مقترباً من 110 دولارات للبرميل، بعد أن اتضح أن تعافي إمدادات النفط الليبية، لم يعمر طويلا وساهمت توترات أوكرانيا في الخسائر.

وقال مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن المحتجين أغلقوا حقل الفيل مجددا، ولا يزال حقل الشرارة مغلقا، وهو ما أسفر عن انخفاض إنتاج البلاد إلى نحو 200 ألف برميل يوميا.

وبنهاية التعامل ارتفع سعر برنت عند التسوية 66 سنتا أو 0.61% إلى 109.75 دولار للبرميل.

وقفز سعر العقود الآجلة للنفط الأميركي الخام الخفيف عند التسوية 52 سنتا أو 0.51% إلى 102.02 دولار للبرميل.